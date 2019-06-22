Политика
Трамп пообещал сделать Иран «снова великим»Rambler News Service вчера в 15:27
Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
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Политика
Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Транспорт
Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте
Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Британские букмекеры заработали на королевской шляпке
Обновлено 20 июня в 04:24
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций
Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Александр Петров ушел из «Гоголя»
В прошлом году стала известно, что серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом.
Обновлено вчера в 21:51
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Армия и оружие
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе
По информации France Football, миланский Интер предлагает за игрока 90 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Наука
Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса
Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.
Обновлено 20 июня в 10:11
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55