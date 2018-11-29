Политика
Трамп пообещал разобраться в инциденте в Керченском проливе
Трамп пообещал разобраться в инциденте в Керченском проливеГазета.Ru01:37
Трамп добавил, что раньше такая система работала и что ему этот инцидент "не нравится". Вашингтон должен детально разобраться с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент США Дональд Трамп. На встрече с журналистами он отметил, что ждет подробного отчета, сообщает New York Post.
Газета.Ru01:37
Оценить
135 человек отреагировали
Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли русских о своем проходе. У них есть система, и это была работающая система. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что случилось.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru 01:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Политика
СМИ узнали детали готовящейся встречи Путина и Трампа
Обновлено в 02:52
Политика
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии
Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.
Обновлено в 02:52
Политика
В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море
Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 02:35
Политика
Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса.
Обновлено в 02:53
Политика
В России заподозрили Сербию в реэкспорте украинских товаров
Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров украинского происхождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
США продали Саудовской Аравии комплексы THAAD на $15 млрд
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 02:49
Политика
Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах
Обновлено в 02:51
Политика
Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией
"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.
Обновлено в 01:32
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий
"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 02:48
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Западные партнёры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 02:49
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
ИГ организовало производство химоружия в сирийском Дейр-эз-Зоре
Запрещенная в России группировка «Исламское государство» организовала производство мин с боевыми отравляющими веществами в населенном пункте Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 02:18