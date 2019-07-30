с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Баскетбол Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками» Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Экономика Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Космос Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика На Украине арестовали российский танкер Суд в Киеве наложил арест на российский танкер Nika Spirit, который ранее Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил вместе с моряками на борту.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия В Новосибирске подожгли приемную «Единой России» По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.

Энергетика Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.

Происшествия МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество В руководстве АЛРОСА произошли изменения Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.

Авто Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.

Происшествия Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.