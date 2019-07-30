Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением НавальногоВедомости 14:56
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.
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Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Баскетбол
Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:00
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Космос
Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии
Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Суд в Киеве наложил арест на российский танкер Nika Spirit, который ранее Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил вместе с моряками на борту.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке
Обновлено в 03:40
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Общество
В руководстве АЛРОСА произошли изменения
Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:33
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Общество
В отелях Holiday Inn откажутся от мини-шампуней в борьбе с пластиком
InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Обновлено в 13:06