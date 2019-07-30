Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением НавальногоВедомости 14:56

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о ситуации с заболеванием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает
 ABC News.
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