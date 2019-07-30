с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.

Авто С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

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Общество Министр труда и соцзащиты России прибыл в Алтайский край 30 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится с деловым визитом в Алтайском крае.

Экономика Рост уровня бедности зафиксировал Росстат Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Происшествия Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов. Сигнал о бедствии поступил от них 29 июля – погиб один из туристов.

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Космос Ученые выяснили истинный возраст Луны Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.

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