Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением НавальногоВедомости 14:56
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.
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Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
Обновлено в 17:59
Авто
С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей
На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
Обновлено в 09:49
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
Малком дал согласие на переход в «Зенит»
Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Общество
Министр труда и соцзащиты России прибыл в Алтайский край
30 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится с деловым визитом в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов
Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов. Сигнал о бедствии поступил от них 29 июля – погиб один из туристов.
Обновлено в 22:46
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Смартфоны Samsung будет выпускать крупная китайская компания Huaqin
Компания Samsung заключила соглашение с крупным китайским ODM-производителем Huaqin.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 07:07
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Бывший депутат Рады назвал масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ
Украинские военнослужащие, проходящие службу по контракту, массово увольняются из ВСУ.
Обновлено в 22:40
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество
Названы самые частые поисковые запросы россиян о вселенной Гарри Поттера
Одним из наиболее частых запросов российских зрителей фильмов о вселенной Гарри Поттера стало место жительства главного героя, также интерес у них вызывает тот факт, что противник "мальчика, который выжил", злодей Волан-де-Морт, не спрятал крестраж на территории РФ, об этом свидетельствуют данные аналитики проекта "Кино Mail.ru".
Обновлено в 20:54
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Политика
Порошенко заявил, что не будет прятаться назло Путину
Во время интервью, журналистами поднялся вопрос о политическом преследовании, на который Порошенко ответил, что ему «нечего скрывать».
Обновлено в 04:01