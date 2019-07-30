с чего всё началось

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала травлю Галкина в соцсетях В последнее время пользователи соцсетей начали травить Максима Галкина по поводу его высказываний о лесных пожарах в Иркутской области.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Гаджеты Компании, решившие развивать производство во Вьетнаме вместо Китая, столкнутся с трудностями Издание The New York Times на примере истории присутствия во Вьетнаме корейского гиганта Samsung рассказывает, с какими трудностями могут столкнуться компании, желающие перенести своё производство из КНР в эту страну.

Общество Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Происшествия Названы самые похищаемые товары в российских магазинах В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.

Авто Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.

Происшествия Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера. О его личности пока ничего не сообщается.

Общество Россияне променяли семью на деньги Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.

Происшествия В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия, достигший сегодня ночью критической отметки в 1125 сантиметров, стал постепенно спадать.

Политика Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Гаджеты Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20 Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.

Кино Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.

Происшествия Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.