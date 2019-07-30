Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» НавальногоSnob.ru вчера в 20:02

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о ситуации с заболеванием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает
 ABC News.
РБКвчера в 16:37

Подробнее о событии

Трамп пообещал изучить информацию о госпитализации Навального

РИА Новостивчера в 18:42

Трамп пообещал разобраться в ситуации с жалобами на здоровье Навального

РБКвчера в 16:37

Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального

Lenta.ruвчера в 16:43

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с проблемами со здоровьем у арестованного Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 18:29

Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального

Коммерсантъвчера в 14:59

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Ведомостивчера в 14:56

Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального после ареста

Интерфаксвчера в 14:39
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала травлю Галкина в соцсетях

В последнее время пользователи соцсетей начали травить Максима Галкина по поводу его высказываний о лесных пожарах в Иркутской области.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Компании, решившие развивать производство во Вьетнаме вместо Китая, столкнутся с трудностями

Издание The New York Times на примере истории присутствия во Вьетнаме корейского гиганта Samsung рассказывает, с какими трудностями могут столкнуться компании, желающие перенести своё производство из КНР в эту страну.
Обновлено в 02:50
Общество

Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки

Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Авто

Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане

Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане

Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера. О его личности пока ничего не сообщается.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Россияне променяли семью на деньги

Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП

В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Теннис

Хачанов и Рублёв проиграли во втором круге турнира в Вашингтоне

Обновлено в 02:15
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия, достигший сегодня ночью критической отметки в 1125 сантиметров, стал постепенно спадать.
Обновлено в 02:28
Политика

Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма

Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.
Обновлено 29 июля в 17:40
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Авто

Эксперты назвали пять часто забываемых водителями функций авто

Обновлено в 02:57
Футбол

Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20

Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Обновлено в 02:19
Кино

Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia

Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Авто

Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену

Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Спасение девушки от извращенца попало на видео

Обновлено в 02:44
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