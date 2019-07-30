Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» НавальногоSnob.ru вчера в 20:02
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о ситуации с заболеванием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает ABC News.РБКвчера в 16:37
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала травлю Галкина в соцсетях
В последнее время пользователи соцсетей начали травить Максима Галкина по поводу его высказываний о лесных пожарах в Иркутской области.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты
Компании, решившие развивать производство во Вьетнаме вместо Китая, столкнутся с трудностями
Издание The New York Times на примере истории присутствия во Вьетнаме корейского гиганта Samsung рассказывает, с какими трудностями могут столкнуться компании, желающие перенести своё производство из КНР в эту страну.
Обновлено в 02:50
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Авто
Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане
Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане
Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера. О его личности пока ничего не сообщается.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия, достигший сегодня ночью критической отметки в 1125 сантиметров, стал постепенно спадать.
Обновлено в 02:28
Политика
Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма
Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.
Обновлено 29 июля в 17:40
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Авто
Эксперты назвали пять часто забываемых водителями функций авто
Обновлено в 02:57
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20
Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Обновлено в 02:19
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Обновлено в 02:44