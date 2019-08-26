Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

РИА Новостивчера в 11:48

Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7

РБКвчера в 12:18

Трамп заявил, что «безусловно, пригласил бы» Путина на саммит G7 в 2020 году в США

ТАССвчера в 12:06

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Коммерсантъвчера в 11:57

Дайджест СМИ: Трамп о Путине на G7, Германия против санкций по «Северному потоку — 2»

Царьград03:47

Путина пригласят на саммит G7

Lenta.ruвчера в 11:34

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

RT на русскомвчера в 11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Здоровье

Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Технологии

ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень

Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.
3DNews 04:00
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье

Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме

Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.
Дни24 03:22
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Авто

Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа

Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Армия и оружие

Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун

Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Армия и оружие

Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО

В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Футбол

«ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару

Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
Чемпионат 02:48
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Армия и оружие

Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат

Военное обозрение 03:17
Транспорт

В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия вчера в 18:28
Общество

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Известия 04:11
Происшествия

Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
Общество

Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Гаджеты

Google представит Android 10 3 сентября

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews вчера в 07:28
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019

27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное