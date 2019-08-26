Политика
RT на русскомТрамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.
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Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Технологии
ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.
3DNews 04:00
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье
Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме
Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.
Дни24 03:22
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Футбол
«ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару
Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
Чемпионат 02:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Армия и оружие
Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат
Военное обозрение 03:17
Транспорт
В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений
Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews вчера в 07:28
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019
27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21