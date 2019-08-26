Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

Здоровье Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Технологии ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.

Здоровье Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Авто Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Кино Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн» Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.

Армия и оружие Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

Футбол «ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Транспорт В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.

Происшествия Пожар в монастыре в центре Москвы потушили Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Гаджеты Google представит Android 10 3 сентября Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.