Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки».

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

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