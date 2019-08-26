Политика
ИзвестияТрамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки».
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Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service вчера в 11:50
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
РБК вчера в 11:00
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки
Вести.Ru вчера в 08:59
Здоровье
Роскачество объяснило риски, связанные с покупкой продуктов «с рук»
Эксперты Роскачества объяснили, почему продукты кустарного производства считаются потенциально опасными и чем они отличаются от заводских аналогов.
ТАСС 01:01
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Здоровье
Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава.
РБК 01:36
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сказала первое слово
В семейной жизни Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова произошло счастливое событие: их дочь Милана сказала первое слово — мама.
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол
На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа
В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс вчера в 16:12
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета вчера в 13:12
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru вчера в 16:10
Политика
Зеленский не смог произнести слово «Россия»
Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".
РИА Новости 01:00
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39