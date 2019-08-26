Политика
Комсомольская правдаТрамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента России Владимира Путина на саммит G7, проведение которого в 2020 году запланировано в Америке.
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Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.
ИА InterMedia 06:07
Происшествия
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Финансы
Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений
Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.
Росбалт 05:32
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
Приглашение президенту России Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа на саммит «большой семерки» (G7) пока не поступало.
Известия 04:57
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Происшествия
Журналистов и родственников не пускают на заседания по «делу 27 июля»
Тверской и Пензенский суды Москвы заблокировали этажи, на которых проходят заседания в отношении Владислава Синицы и Данила Беглеца ― фигурантов «дела 27 июля».
Афиша Daily вчера в 09:19
Экономика
В целом считаем финансовые результаты «Детского мира» за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк
"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка.
Финмаркет 05:58
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Общество
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море.
RT на русском 03:44
Общество
Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД.
РБК 03:30
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Политика
Минск подтвердил подготовку встречи Лукашенко с советником Трампа
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.
РБК 05:57