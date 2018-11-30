Происшествия

Трамп пообещал помочь жителям Аляски после землетрясения
Известия
19:46

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям штата Аляска, которые пострадали во время мощного землетрясения.
Известия19:46

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Полиция сообщила о последствиях землетрясения в крупнейшем городе Аляски

РБК15:41

Все три больницы столицы Аляски открыты

ТАСС19:48

На Аляске объявили режим ЧС после мощного землетрясения

Росбалт15:45

На Аляске зафиксировали около 40 афтершоков после землетрясения

RT на русском18:28

Сильное землетрясение произошло на Аляске

Интерфакс15:22

Власти Аляски объявили о стихийном бедствии после землетрясения магнитудой более семи

Эхо Москвы14:57

Школы в Анкоридже на Аляске закрыли до вторника

РИА Новости18:32
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Происшествия

Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Обновлено в 19:35
Происшествия

На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин

На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине

Обновлено в 17:44
Происшествия

Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа

Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Три человека погибли при столкновении легковушки и джипа в Дагестане

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике.
Обновлено в 19:47
Происшествия

В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:57
Происшествия

В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Обновлено в 19:57
Происшествия

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье

Обновлено в 19:43
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка

Обновлено в 19:42
Происшествия

Полностью ликвидировано горение в тульском ресторане «Петр Петрович»

Обновлено в 16:09
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