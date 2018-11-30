Происшествия
Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, которые пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1.
RT на русском16:30
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Происшествия
Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии
Обновлено в 16:20
Происшествия
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина
Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа
Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском
Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.
Обновлено в 14:53
Происшествия
По факту взрыва на заводе в Гатчине возбудили второе уголовное дело
Обновлено в 16:15
Происшествия
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Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России
Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки
Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе
Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года
Обновлено в 16:48
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В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка
Обновлено в 12:02
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Полностью ликвидировано горение в тульском ресторане «Петр Петрович»
Обновлено в 16:09