Происшествия

Трамп пообещал помочь пострадавшим от землетрясения жителям Аляски
RT на русском
16:30

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, которые пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1.
RT на русском16:30

Подробнее о событии

Полиция сообщила о последствиях землетрясения в крупнейшем городе Аляски

РБК15:41

На Аляске объявили режим ЧС после мощного землетрясения

Росбалт15:45

Посольство РФ в США выясняет, не пострадали ли россияне при землетрясении на Аляске

ТАСС16:53

Трамп пообещал помочь пострадавшим от землетрясения жителям Аляски

RT на русском16:30

Сильное землетрясение произошло на Аляске

Интерфакс15:22

Власти Аляски объявили о стихийном бедствии после землетрясения магнитудой более семи

Эхо Москвы14:57

Посольство выясняет, пострадали ли россияне при землетрясении на Аляске

РИА Новости17:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия

Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Обновлено в 16:20
Происшествия

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа

Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском

Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.
Обновлено в 14:53
Происшествия

По факту взрыва на заводе в Гатчине возбудили второе уголовное дело

Обновлено в 16:15
Происшествия

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:57
Происшествия

В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки

Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе

Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Обновлено в 16:48
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка

Обновлено в 12:02
Происшествия

Полностью ликвидировано горение в тульском ресторане «Петр Петрович»

Обновлено в 16:09
Главное