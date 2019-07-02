Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс вчера в 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.
Обновлено в 04:54
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Двух врачей заподозрили в убийстве младенца
Следователи предполагают, что после того, как одна из местных жительниц родила недоношенного ребенка, главный врач распорядилась ввести новорожденном дозу лекарственного препарата для наступления смерти последнего.
Обновлено вчера в 00:40
Музыка
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика
Апелляция взыскала с Бабкина 30 млн рублей в пользу «ФК Открытие»
1 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО Банк "ФК Открытие", взыскав с бывшего вице-президента Сергея Бабкина 30 млн рублей, полученных им в качестве премии перед санацией кредитной организации.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Воронежский Ил-112В взлетит во второй раз в начале 2020 года
Второй полет опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года.
Обновлено в 04:50
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось
Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Вновь повысились цены на бензин в Волгограде
Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Медики ВОЗ призвали начать «всемирную» борьбу с дезинформацией о прививках
Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Главе Samsung стыдно за выпуск Galaxy Fold
Один из трёх руководителей Samsung Дон-Джин Кох признал, что компания поторопилась с выпуском первой партии Samsung Galaxy Fold, – сообщает издание The Independent.
Обновлено в 04:01
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:22
Авто
В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Netflix представил первые постер и промо-фото «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix представил первый постер и промо-фото сериала «Ведьмак».
Обновлено в 01:36
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб.
Обновлено в 03:53
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29