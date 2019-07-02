Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

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