Политика
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%Российская газета 13:05
Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая. "10% поднимутся до 25% в пятницу", - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Напомним, что торговые отношения между США и Китаем переживают сложные времена.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия
Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100
Обновлено в 14:36
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Футбол
Эшли Янг: «В „МЮ“ не должны обсуждать борьбу за топ-4. Мы хотим титулов и трофеев»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг высказался о ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1), которая лишила «МЮ» шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Футбол
Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»
ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Общество
В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет
Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей.
Обновлено в 07:39
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Сгорела половина аварийно севшего в Шереметьево SSJ-100
Хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево с пожаром на борту, сгорела полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Дания попыталась перехватить два военных самолета России
Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU
Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Кино
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Политика
Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа
Обновлено в 09:55
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику
Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику в Instagram, а также поделилась достигнутыми результатами.
Обновлено в 06:11