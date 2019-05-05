Политика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%Российская газета 13:05

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая. "10% поднимутся до 25% в пятницу", - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Напомним, что торговые отношения между США и Китаем переживают сложные времена.
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Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%

News.ru12:53

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета13:05

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

RT на русском12:59

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Коммерсантъ14:57

Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

Известия12:53

США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

ТАСС12:47

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости12:19
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Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
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Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
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Сгоревший в Шереметьево «Суперджет» прошел техобслуживание в апреле

Плановое обслуживание потерпевшего аварию в аэропорту Шереметьево самолета SSJ100 было произведено техническими службами в апреле 2019 года, 5 мая сообщается на сайте компании «Гражданские самолеты Сухого».
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Происшествия

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи

«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Шереметьево загорелся самолет

В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск. Очевидцы сообщили, что причиной его возвращения стал пожар на борту.
Обновлено в 11:48
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Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
Происшествия

Сгоревший SSJ-100 оказался новым

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Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено в 15:03
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол

Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
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Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

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Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
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Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы

Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
Армия и оружие

Под Волгоградом дети смогли побывать в кабинах боевых бомбардировщиков

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет

Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Обновлено вчера в 10:08
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
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