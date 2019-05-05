Политика
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%Российская газета 13:05
Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая. "10% поднимутся до 25% в пятницу", - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Напомним, что торговые отношения между США и Китаем переживают сложные времена.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево «Суперджет» прошел техобслуживание в апреле
Плановое обслуживание потерпевшего аварию в аэропорту Шереметьево самолета SSJ100 было произведено техническими службами в апреле 2019 года, 5 мая сообщается на сайте компании «Гражданские самолеты Сухого».
Обновлено в 15:13
Происшествия
Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Шереметьево загорелся самолет
В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск. Очевидцы сообщили, что причиной его возвращения стал пожар на борту.
Обновлено в 11:48
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
Обновлено в 15:53
Происшествия
Сгоревший SSJ-100 оказался новым
Обновлено в 13:29
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол
Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы
Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
Армия и оружие
Под Волгоградом дети смогли побывать в кабинах боевых бомбардировщиков
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет
Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Обновлено вчера в 10:08
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14