Экономика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%Российская газета вчера в 13:05

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая. "10% поднимутся до 25% в пятницу", - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Напомним, что торговые отношения между США и Китаем переживают сложные времена.
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Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

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