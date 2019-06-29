Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из КитаяВедомости 01:28

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая

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