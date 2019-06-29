Политика

Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из КитаяВедомости 01:28

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».
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