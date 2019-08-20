Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии», — говорится в подписи к коллажу. Для его создания, судя по внешнему сходству, использовалась фотография Trump Tower в Лас-Вегасе.

Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

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