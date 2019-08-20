Политика

Трамп пообещал не строить Trump Tower в ГренландииРБК вчера в 22:31

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии», — говорится в подписи к коллажу. Для его создания, судя по внешнему сходству, использовалась фотография Trump Tower в Лас-Вегасе.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб в свою честь

Газета.Ruвчера в 21:23

Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

РБКвчера в 22:31

Трамп пообещал не строить в Гренландии один из своих отелей

Коммерсантъвчера в 22:24

Трамп пообещал воздержаться от строительства золотого небоскреба в Гренландии

Lenta.ruвчера в 21:31

Трамп выложил в твиттере коллаж с небоскребом Trump Tower в Гренландии

РИА Новости05:11

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

RT на русскомвчера в 21:01

Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб

ТАССвчера в 20:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому

Киевский апелляционный суд принял решение перенести рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с болезнью одного из судей.
Обновлено в 05:38
Общество

В школах ограничат использование мобильных телефонов

При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню

Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Политика

Трамп назвал «стратегическим» намерение купить Гренландию

Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено 18 августа в 17:59
Гаджеты

Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019

Обновлено в 03:07
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Обновлено в 03:35
Здоровье

Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет

Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике

Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике 18-летняя Соня Киперман отдыхает у моря, где, разумеется, не обходится без пляжных фотографий.
Обновлено в 01:24
Наука

Китайский робот AlienGo научился делать обратное сальто

Обновлено вчера в 12:00
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге

Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:46
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Культура

Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом

Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное