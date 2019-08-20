Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в ГренландииRT на русском вчера в 21:01
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — написал американский лидер. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
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В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
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Футбол
Шюррле — о матче с ЦСКА: было весело
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Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
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Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
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На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
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МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
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Космос
Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней
100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
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Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
23 августа звезда 90-х отметит круглую дату.
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В Анапе приставы забрали гидроцикл у избившего работницу тира мужчины
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Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
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Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено 18 августа в 06:11
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Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
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Ничушкин стал игроком «Колорадо»
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Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
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Армия и оружие
СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
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В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
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Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
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Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
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Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро
Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".
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