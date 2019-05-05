Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товарыИзвестия вчера в 12:53

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. В воскресенье, 5 мая, американский лидер сообщил в Twitter, что пошлины будут увеличены в пятницу, 10 мая. «10% поднимутся до 25% в пятницу», — сообщил Трамп.

Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

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