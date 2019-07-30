Политика

Трамп пообещал изучить информацию о заболевании НавальногоКоммерсантъ 14:59

Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о ситуации с заболеванием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает
 ABC News.
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