Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании НавальногоКоммерсантъ 14:59
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Авто
На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.
Обновлено в 08:32
Хоккей
Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год
Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 13:51
Политика
ООН: Америка подвергнет Ассанжа пыткам
Эксперт по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нильс Мельцер обратился к властям Британии и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.
Обновлено в 10:17
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Футбол
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено в 14:30
Игры
Вышел трейлер про Зейна из Borderlands 3
Обновлено в 11:40
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Экономика
Девальвация фунта разрушает коварный план Джонсона
Сразу после референдума 2016 года фунт обвалился более чем на 10% в паре с долларом и повторил падение осенью того же года, когда теперь уже бывший премьер в лице Терезы Мэй просигнализировала о том, что не намерена затягивать с процессом выхода из блока.
Обновлено в 13:12
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Авто
Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане
Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено в 03:25
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Здоровье
До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты
Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Общество
Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.
Обновлено в 14:56