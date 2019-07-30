с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером.

Авто На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель» Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.

Хоккей Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.

Политика ООН: Америка подвергнет Ассанжа пыткам Эксперт по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нильс Мельцер обратился к властям Британии и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Футбол В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Экономика Девальвация фунта разрушает коварный план Джонсона Сразу после референдума 2016 года фунт обвалился более чем на 10% в паре с долларом и повторил падение осенью того же года, когда теперь уже бывший премьер в лице Терезы Мэй просигнализировала о том, что не намерена затягивать с процессом выхода из блока.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Авто Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Армия и оружие Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Здоровье До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.

Экономика Росстат опубликовал данные о росте бедности в России Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.