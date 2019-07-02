Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс вчера в 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 02:55
Общество
Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи
В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .
Обновлено в 02:55
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:02
Политика
РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики
В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Отделение флебологии открылось в клинической больнице №4
С приобретением медицинского лазера в больнице официально подтвердили: открыто новое отделение – флебологии.
Обновлено в 02:00
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога
Обновлено в 01:45
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 02:28
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Здоровье
В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи
Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края обнаружили более полумиллиарда рублей
В ходе расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было обнаружено более 500 миллионов рублей, принадлежащих экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову.
Обновлено в 03:34
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10