Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс вчера в 21:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона

Газета.Ru00:18

Трамп пообещал в День независимости США вывести танки на улицы Вашингтона

РБК00:02

Трамп пообещал показать танки на День независимости

News.ruвчера в 20:16

Трамп решил удивить американцев танками и самолетами в День независимости

Вести.Ruвчера в 20:30

Трамп пообещал танки на улицах Вашингтона 4 июля

RT на русскомвчера в 20:27

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Интерфаксвчера в 21:12

Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости

РИА Новостивчера в 19:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 02:55
Общество

Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .
Обновлено в 02:55
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:02
Политика

РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики

В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Отделение флебологии открылось в клинической больнице №4

С приобретением медицинского лазера в больнице официально подтвердили: открыто новое отделение – флебологии.
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В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога

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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Общество

Житель Магадана извинился за надпись «город-отстой» на баннере

Обновлено в 03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено в 02:28
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон

Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Здоровье

В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи

Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Общество

Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края обнаружили более полумиллиарда рублей

В ходе расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было обнаружено более 500 миллионов рублей, принадлежащих экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову.
Обновлено в 03:34
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
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