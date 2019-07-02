Политика

Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости СШАТАСС 01:43

Боевые танки продемонстрируют в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в понедельник заявил президент Дональд Трамп.
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Трамп пообещал в День независимости США вывести танки на улицы Вашингтона

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Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости

РИА Новостивчера в 19:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
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