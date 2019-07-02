Боевые танки продемонстрируют в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в понедельник заявил президент Дональд Трамп.

Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США

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