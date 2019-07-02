Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости СШАТАСС 01:43
Боевые танки продемонстрируют в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в понедельник заявил президент Дональд Трамп.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Недвижимость
На Кубани заработала система банковских эскроу-счетов для дольщиков
Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован
Обновлено вчера в 16:58
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim
На сей раз речь идет о Skywind, который является фанатским ремейком The Elder Scrolls III Morrowind на движке «Скайрим».
Обновлено в 00:29
Здоровье
Вздремнуть или выпить? Эффективные способы побороть сонливость на работе
Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Путешествия
Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов
Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
В сообщении отметили, что керамическая кружка, созданная по образцу кружки президента России, стала настолько популярной, что сотни магазинов уже выставили на продажу свои товары и не менее ста заказов поступили в компанию Taobao.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
Обновлено в 01:46
Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов
Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Обновлено вчера в 04:01
Здоровье
Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Гончаренко тренируется вместе с ЦСКА. Фото
Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию с тренировки, на которой главный тренер армейцев Виктор Гончаренко занимается вместе с командой.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке
Обновлено в 01:14
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04