Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс вчера в 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Происшествия
ЖК «Солнечный город» заволокло дымом от горящего мусора
Обновлено в 05:06
Политика
Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний
Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.
Обновлено в 05:35
Авто
Компания GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Специалисты компании GM-АвтоВАЗ обновили популярный внедорожник Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
«Роскосмос» опубликовал фото паводка в Иркутской области со спутника
На одном из космических снимков можно увидеть город Нижнеудинск, на втором – окрестности города Бирюсинска Роскосмос опубликовал фотографии Иркутской области, где действует режим ЧС из-за паводка.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Культура
Концерт Катамадзе в Москве не отменен
Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян
Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Авто
Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе
Редкую модель Nissan Skyline GT-R Nismo, выпущенную в 1990 году, выставили на онлайн-аукционе.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Андрей Бочаров обсудил развитие здравоохранения до 2024 года
Создание основ единой современной системы здравоохранения до 2024 года стало темой итогового совещания Андрея Бочарова на базе волгоградского медуниверситета, участие в котором приняли порядка 500 представителей здравоохранения: главврачи медорганизаций области, главные внештатные специалисты по направлениям, представители научного сообщества и студенты.
Обновлено в 05:03
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Путешествия
Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года
С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
В турецком порту взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выбрала место для родов
«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:46