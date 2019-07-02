Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс вчера в 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Дана Борисова страдала от лишнего веса из-за антидепрессантов
Обновлено вчера в 19:19
Интернет
Игра для Android тайно воровала пароли пользователей Facebook и Google
По данным специалистов, игра под названием Scary Granny ZOMBIE Mod: The Horror Game 2019 тайно воровала у пользователей логины и пароли от учетных записей в Google и Facebook.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
16 главных новинок второго полугодия 2019
Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator – первого пикапа в современной истории американской марки.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля
Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
МВД России назвало число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами
В МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:00
Космос
50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA
Обновлено вчера в 00:17
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Контактная группа соберется в Минске обсудить «хлебное перемирие»
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник соберутся на очередное заседание в Минске.
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети
Обновлено вчера в 08:13
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Общество
На стеклах вестибюлей метро появились наклейки для отпугивания птиц
На стеклах вестибюлей Московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц — орлов.
Обновлено в 00:02
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено вчера в 11:22