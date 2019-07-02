Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимостиИнтерфакс 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press. По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
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Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
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Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
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Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Общество
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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
Дом голубоглазых отказников: как под Екатеринбургом спасают брошенных хаски и маламутов
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С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено в 22:10
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Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
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Политика
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Кино
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Южнокорейская компания Samsung вновь стала лидером продаж в денежном и количественном отношении во втором квартале 2019 года в России, сообщает РБК.
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Культура
Ольга Бузова даст концерт в Чите
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