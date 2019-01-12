Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем какой-либо другой президент. В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что однажды у нас с Россией снова будут хорошие отношения!

Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся. Об этом в субботу, 12 января, он сообщил в своем Twitter-аккаунте. «Как я уже неоднократно говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — написал американский лидер.

Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией

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