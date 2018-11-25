Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter. So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news.

Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть

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