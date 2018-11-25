Энергетика
Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter. So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news.
РИА Новости11:37
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Трейдеры и Иран: причины заявления Трампа по падению цен на нефть разъяснил эксперт
Экономика сегодня11:03
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Энергетика
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 21:30
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 16:30
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 09:14
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено в 22:21
Энергетика
Россия в сентябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 1,2%
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре 2018 года на 1,2%, следует из данных Росстата.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
«Газпром» построит на Киринском месторождении еще пять скважин
Как отметили в "Газпроме", Киринское газоконденсатное месторождение является первоочередным объектом освоения в проекте "Сахалин-3".
Обновлено 23 ноября в 20:51
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 02:02
Энергетика
Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
«Ямал СПГ» начал переваливать СПГ в Норвегии
Перевалка СПГ осуществляется с танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» на танкер меньшего ледового класса «Псков» В Норвегии начал перевалку сжиженного природного газа «Ямал СПГ», что поможет компании сократить транспортное плечо и ускорить поставку грузов.
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
ПАО "Газпром нефть" определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено в 18:35
Энергетика
В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона
Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.
Обновлено в 09:51
Энергетика
На Украине опять вырастут цены на газ
Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено 23 ноября в 07:16
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено 23 ноября в 11:38
Энергетика
Телеграм-каналы за неделю: рухнувшая нефть, дорогой газ и главный по шельфу
Канал «Газ-батюшка» предполагает, что отложенное на 2021 г. IPO Saui Aramco – свидетельство «отсутствия перспектив по стабилизации цен на нефть выше уровней 85$ за баррель».
Обновлено в 15:03