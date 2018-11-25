Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя от лица американского народа за снижение цен на нефть и снижение налогов в США, об этом он написал в Twitter 25 ноября.

Трамп похвалил себя за падение цен на нефть

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