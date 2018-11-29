Политика

Трамп пока не решил, проведет ли он переговоры с Путиным в рамках G20
REGNUM
11:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что его полноформатная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, скорее всего, состоится. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM11:10

Подробнее о событии

CNN: отказываясь встречаться с Путиным, Трамп отвлекает внимание от слов экс-юриста

ТАСС13:11

Трамп пока не решил, проведет ли он переговоры с Путиным в рамках G20

REGNUM11:10

Трамп рассказал, когда примет решение о встрече с Путиным на G20

RT на русском11:03

Трамп рассказал, когда примет окончательное решение о встрече с Путиным на G20

Life.ru11:00

Трамп: встреча с Путиным, скорее всего, состоится

Вести.Ru10:53

Трамп заявил, что сейчас «очень хорошее время» для встречи с Путиным

РИА Новости11:05

Окончательное решение о встрече с Путиным Трамп примет при перелёте в Аргентину

Говорит Москва11:06
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.
Обновлено в 13:17
Политика

Константинополь одобрил проект устава украинской автокефалии

«В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата относительно предоставления автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса Священный синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви»,— говорится в сообщении для СМИ.
Обновлено в 13:13
Политика

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Украинские власти запретили пересекать границу с Крымом по иностранным паспортам.
Обновлено в 13:17
Политика

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

Обновлено в 13:07
Политика

Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 13:04
Политика

Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами

В комментариях Лебедеву ответил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта

Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 12:59
Политика

В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России

Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:58
Политика

Президент подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:26
Политика

США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег

Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
Обновлено в 13:01
Политика

Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Политика

Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 13:08
Политика

Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России

"Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.
Обновлено в 10:21
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