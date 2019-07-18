Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Трамп пока не рассматривает санкции против Турции

Политика Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.

Футбол Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Культура Инна Чурикова получила травму во время спектакля Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Экономика В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).

Политика Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.

Транспорт На Крымском мосту уложили рельсы В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Экономика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Экономика Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

Авто Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Хоккей Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.

Происшествия Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.

Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа Honor Band 5 доступен для предзаказа. Презентация фитнес-браслета пройдет в Китае 23 июля.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Авто Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.

Космос Российская центрифуга создаст искусственную гравитацию на МКС Российские специалисты собираются отправить в космос центрифугу, чтобы попытаться создать искусственную микрогравитацию на борту МКС или уже на Российской орбитальной станции, при условии отказа американцев от участия в международном проекте.