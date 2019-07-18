Политика
Трамп пока не рассматривает санкции против ТурцииRT на русском 13:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Трамп и Помпео рассматривают санкции против Турции из-за российских С-400
Новостной фронтвчера в 01:37
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе
Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 10:52
Политика
ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.
Обновлено в 11:30
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:18
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Политика
Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность
Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Учения «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze 2019), стартовавшие 1 июля в акватории Черного моря, завершились 12 июля.
Обновлено в 15:13
Кино
Новый «Король Лев» как прообраз новой эры в кино
Обновлено в 15:30
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина
Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа
Honor Band 5 доступен для предзаказа. Презентация фитнес-браслета пройдет в Китае 23 июля.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Космос
Российская центрифуга создаст искусственную гравитацию на МКС
Российские специалисты собираются отправить в космос центрифугу, чтобы попытаться создать искусственную микрогравитацию на борту МКС или уже на Российской орбитальной станции, при условии отказа американцев от участия в международном проекте.
Обновлено в 05:44
Кино
Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Зимняя скончалась в четверг, 18 июля, на 92-м году жизни.
Обновлено в 04:11