Политика
Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газаГазета.Ru 15:37
Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации США.
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В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят «зависимость Германии от российского газа»
Комсомольская правда15:01
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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