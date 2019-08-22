Политика

Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газаГазета.Ru 15:37

Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации США.
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Трамп и Меркель обсудят зависимость Германии от газа из России

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