Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации США.

Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газа

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