Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке ГренландииИзвестия вчера в 17:14
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. По его словам, этот вопрос не является «номером один» в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Взлеты и падения рейтинга Путина
9 августа, отправив в отставку Степашина, Ельцин сообщил, что именно Путин «способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России».
Обновлено 16 августа в 14:42
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено 17 августа в 15:11
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Трамп заявил о нежелании больше вести дела с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье
Вновь об опасности валидола и корвалола
Медики вновь предупреждают, что эти средства не приносят пользы.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max, узнали СМИ
Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04