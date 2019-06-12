Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20РИА Новости 13:01

Мы не видим никаких конкретных сигналов, кроме того, что мы иногда слышим от представителей США. Но контакты на таком уровне, как правило, не готовятся путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободной манере.

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Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

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