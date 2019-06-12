Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20РИА Новости 13:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время проведения саммита G20 в Японии, передает агентство Франс Пресс. "Я встречусь с Путиным на G20", - сообщил Трамп, подтвердив озвученные еще в мае намерения.
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Мы не видим никаких конкретных сигналов, кроме того, что мы иногда слышим от представителей США. Но контакты на таком уровне, как правило, не готовятся путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободной манере.
— Сергей Рябков, российский дипломатНовостной фронт 06:13
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Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Футбол
Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»
Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Общество
Щедрин написал сочинение памяти Плисецкой
Обновлено в 08:16
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит
Обновлено вчера в 05:42
Наука
Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык
В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
Политика
Тимошенко рассказала о падении украинской экономики
Обновлено в 01:32
Футбол
Россия обошла Кипр в отборочном матче ЧЕ
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 11:45
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Наука
В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать
Исследователи определили, что в криогенных условиях космоса кислоты могут не вступать в химическую реакцию с водой и, соответственно, не образовывать едкие растворы, как это происходит в земных условиях.
Обновлено 10 июня в 16:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли протестует против подарков Брэда Питта
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Здоровье
В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Авто
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
На встрече с акционерами компании Tesla Илону Маску задали вопрос о перспективах создания автомобиля-субмарины.
Обновлено в 11:36
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске
Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59