Политика

Трамп подтвердил встречу с ПутинымLenta.ru вчера в 22:16

О планах Трампа встретиться с Путиным стало известно 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи, однако в случае необходимости переговоры могут быть подготовлены очень быстро.
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Как сообщает Reuters
, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на следующей неделе в Японии.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
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