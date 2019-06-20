Политика
Трамп подтвердил встречу с ПутинымLenta.ru вчера в 22:16
О планах Трампа встретиться с Путиным стало известно 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи, однако в случае необходимости переговоры могут быть подготовлены очень быстро.
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с чего всё началось
Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на следующей неделе в Японии.Царьград03:20
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