Трамп подтвердил встречу с ПутинымLenta.ru вчера в 22:16

с чего всё началось

О планах Трампа встретиться с Путиным стало известно 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи, однако в случае необходимости переговоры могут быть подготовлены очень быстро.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.

Политика Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.

Политика Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Общество Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.

Энергетика В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».

Политика Путин назвал волнующие россиян вопросы Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос ведущих, какие самые главные вопросы от граждан выделил глава государства при подготовке к мероприятию.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Общество Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.

Политика WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.

Политика Путин ответил на вопрос о фейковых новостях Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.

Политика Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Общество Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Происшествия В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку В петербургском районе Колпино на улице была обнаружена новорожденная девочка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.