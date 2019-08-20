с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил свою семью В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Политика Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Экономика «Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири "Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Финансы Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.

Политика Трамп не возвражает против возвращения России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Политика Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Здоровье Ученые опровергли миф о вреде жиров при правильном питании Ученые развенчали миф о том, что отказ от жиров является одной из главных составляющих полезного питания.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество Российских водителей предложили освободить от некоторых штрафов Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили освобождать от ответственности (штрафа) за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была опубликована на портале госуслуг в десятидневный срок.

Общество Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу В американском штате Флорида водитель сняла на камеру аллигатора, который перелез через высокий забор и пробрался на военно-воздушную базу города Джексонвилл.

Технологии Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18 Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Авто Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза За семь месяцев текущего года продажи итальянской марки на российском рынке выросли на 309,5%, чем за аналогичный период в прошлом году.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Музыка Валерия травмировала ногу на съемках шоу «Голос 60+» Певица Валерия вошла в состав нового сезона шоу Первого канала «Голос».