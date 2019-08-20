с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Политика Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Экономика Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Театры Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.

Армия и оружие В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб.

Космос Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота «Федора» В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.

Общество Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.

Происшествия Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка Избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии убийца изнасиловал семилетнюю девочку в Глазове.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.

Здоровье Молоко матери убило новорожденного ребенка Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.

Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Музыка Назарбаев снял и опубликовал клип на собственную песню Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Политика На Трампа подал в суд журналист Playboy Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.

Общество Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.

Авто Две комплектации седана Mazda 6 подорожали на 122 тысячи рублей В ходе мониторинга цен российскими специалистами зафиксировано подорожание двух комплектаций седана Mazda6 на 122 тыс. рублей, то есть 6,6 – 7,1% относительно прежней цены.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Происшествия СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.