с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Политика Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Авто Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Космос Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере Российские космические аппараты "Ионосфера-М", первые из которых планируется запустить в 2021 году, займутся не только мониторингом космической погоды - основной научной задачей, но и составлением карты озонового слоя Земли, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Политика Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.

Политика Борис Джонсон вступил в спор по переписке Британский премьер отверг главный пункт соглашения с ЕС по "Брекситу", а взамен ничего не предложил Борис Джонсон начинает свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Здоровье Самый важный период. В Куркине работает «Школа материнства» На лекциях «Школы материнства» стараются охватить все этапы: как подготовиться к беременности, как ухаживать за телом во время беременности, как вести себя во время схваток, что происходит в роддоме и что нужно делать в послеродовой период.

Футбол Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Авто Две комплектации седана Mazda 6 подорожали на 122 тысячи рублей В ходе мониторинга цен российскими специалистами зафиксировано подорожание двух комплектаций седана Mazda6 на 122 тыс. рублей, то есть 6,6 – 7,1% относительно прежней цены.

Кино «Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.

Футбол «Лион» не продаст Мусса Дембеле Президент клуба Жан-Мишель Олас в своем Twitter заявил, что не продаст 23-летнего француза этим летом.

Общество Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.

Политика США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств.

Гаджеты Nokia планирует перезапуск еще одного легендарного кнопочного телефона Большинство экспертов предполагают, что речь идет о такой популярной в свое время модели телефона как Nokia 2720, которая получил возможность работы с четвертом поколении сетей.

Политика Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.