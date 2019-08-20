Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в РоссииREGNUM 15:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.Коммерсантъ14:17
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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