Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в РоссииREGNUM 15:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.Коммерсантъ14:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
Обновлено в 17:03
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:50
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Политика
В мэрию Москвы поданы две заявки на митинги 31 августа
Заявки в мэрию Москвы подали помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Политика
США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов
Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.
Обновлено в 18:09
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Общество
Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду
Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.
Обновлено в 02:56
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
В Швейцарии банк UBS на прошлой неделе объявил состоятельным клиентам, что за вклады по депозитам от 500 тысяч евро введет ставку в 0,6% годовых.
Обновлено в 05:14
Политика
Появилась запись инцидента с женой Нетаньяху, бросившей хлеб на землю
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой вызывали скорую на съемках «Ворониных»
Обновлено в 17:00
Игры
В The Sims 4 откроется «Мир магии»
Компания Electronic Arts наконец услышала призывы поклонников симулятора жизни The Sims 4. В ходе gamescom 2019 состоялся анонс очередного расширения «Мир магии».
Обновлено в 14:18
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56