Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в РоссииREGNUM 15:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times
 со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
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