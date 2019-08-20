с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Игры EA показала геймплей Need for Speed: Heat Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Общество В школах ограничат использование мобильных телефонов При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".

Политика Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Политика В мэрию Москвы поданы две заявки на митинги 31 августа Заявки в мэрию Москвы подали помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский.

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Наука На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Политика США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Транспорт «Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Политика Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.

Происшествия СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.

Общество Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.

Финансы Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам В Швейцарии банк UBS на прошлой неделе объявил состоятельным клиентам, что за вклады по депозитам от 500 тысяч евро введет ставку в 0,6% годовых.

Игры В The Sims 4 откроется «Мир магии» Компания Electronic Arts наконец услышала призывы поклонников симулятора жизни The Sims 4. В ходе gamescom 2019 состоялся анонс очередного расширения «Мир магии».

Общество В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.