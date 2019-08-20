Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в РоссииREGNUM 15:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.Коммерсантъ14:17
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
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Умерла народная артистка России Александра Назарова
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Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
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Экс-супруга Армена Джигарханяна отметила, что она не имеет никакого отношения к этой истории с беременностью Татьяны Гудзевой.
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В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
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Политика
Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения
В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.
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Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
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Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Армия Сирии с боями вошла в Хан-Шейхун
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, сирийские правительственные подразделения в воскресенье после ожесточенных боев с боевиками из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Изза" вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.
Обновлено 18 августа в 16:56
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Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
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Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
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Футбол
«Сассуоло» пополнился защитником сборной Турции
Защитник венского "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба Серии А. 20-летний латераль обошелся "черно-зеленым" в 5 млн евро.
Обновлено в 15:08
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Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Общество
Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду
Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.
Обновлено в 02:56
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
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Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
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