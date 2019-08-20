с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Политика МИД Китая: США открыто организуют протесты в Москве МИД РФ и МИД КНР солидарны в оценке роли США в протестных акциях в Москве и Гонконге и считают действия американских официальных лиц проявлением вмешательства во внутренние дела двух стран.

Кино Умерла народная артистка России Александра Назарова Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Транспорт «Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Происшествия В Оренбурге выгорело кафе «Роза ветров» По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области, открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.

Технологии «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».

Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в Матрицу Как сообщает издание Variety, главные роли вновь исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Шоу-бизнес Экс-супруга Джигарханяна безоговорочно доверяет Шаляпину Экс-супруга Армена Джигарханяна отметила, что она не имеет никакого отношения к этой истории с беременностью Татьяны Гудзевой.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Политика Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Наука Грибной сезон Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Финансы Рубль начал снижение по отношению к доллару и евро Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».

Армия и оружие Армия Сирии с боями вошла в Хан-Шейхун Как сообщает телеканал Al Mayadeen, сирийские правительственные подразделения в воскресенье после ожесточенных боев с боевиками из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Изза" вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.

Политика Президент Италии принял отставку премьера Конте Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Политика На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Футбол «Сассуоло» пополнился защитником сборной Турции Защитник венского "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба Серии А. 20-летний латераль обошелся "черно-зеленым" в 5 млн евро.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Общество Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.