Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке ГренландииВести.Ru вчера в 12:55
Ранее Трамп уже спрашивал советников, могут ли США приобрести Гренландию, но непонятно, шутил президент или нет. Кадлоу отметил, что ситуация развивается. 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию – регион стратегически важен, там много ценных минеральных ресурсов.
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«По сути, это крупная сделка с недвижимостью». Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии
Телеканал 360°вчера в 17:51
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