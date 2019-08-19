Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке ГренландииРоссийская газета 18:17
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании. Об этом журналистам заявил сам американский лидер. По словам Трампа, это "стратегический" интерес.
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Гаджеты
В IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома»
В шведской компании IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома», создав для этого отдельное структурное подразделение IKEA Home smart.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Экономика
Аптеки неважно себя чувствуют
В "Эркафарм" заявили "Ъ", что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно.
Обновлено в 18:14
Кино
Как зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных киношедевров
В четверг, 29 августа, в 23:10 зрители канала «ТВ Центр», посмотрев новый документальный фильм «Большие деньги советского кино» узнают, как и на чем зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных шедевров.
Обновлено в 17:40
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
Обновлено в 19:30
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено в 15:10
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Политика
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду
Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено в 19:25
Общество
Аналитики выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
На втором месте оказался Иркутск, здесь собрать ребенка в школу можно за 3147 рублей, замыкает тройку Петербург с показателем 3041 рубль.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Обновлено в 15:41
Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассу
В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Здоровье
7 лекарств, которые неправильно принимаются почти всеми
Принимать лекарство имеет смысл, если градусник показывает отметку в 38,5 и больше.
Обновлено в 10:57
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ
В беседе глава оборонного ведомства ответил на вопрос о статусе России в качестве страны-хозяйки АрМИ.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено в 15:25
Единоборства
Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено в 04:27
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35