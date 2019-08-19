Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке ГренландииРоссийская газета 18:17

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании. Об этом журналистам заявил сам американский лидер. По словам Трампа, это "стратегический" интерес.
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Российская газета18:17

Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии

RT на русском18:07

Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии

РБК17:22

Трамп заявил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии

ТАСС18:03

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

РИА Новости17:03

Трамп заявил, что вопрос покупки Гренландии является стратегическим

Аргументы и Факты17:42

В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию

Эхо Москвы18:05
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Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
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Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду

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Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

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