Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрдГазета.Ru 08:38

Всемирная торговая организация обнаружила, что субсидирование Европейским союзом компании Airbus неблагоприятно повлияло на Соединённые Штаты, которые теперь установят тарифы на товары из ЕС на $11 млрд. ЕС уже много лет пользуется преимуществами торговли с США. Скоро этому придёт конец.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus. Об этом американский лидер написал в твиттере.

Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрд

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Происшествия Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.

Происшествия В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общество Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Политика Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.

Авто В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.

Политика ПАСЕ отказалась обсуждать отношения с Госдумой и Совфедом РФ Предложение провести дискуссию по данному вопросу ранее поступило от группы европейских консерваторов Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение обсудить отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ, сообщает РИА Новости.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Шоу-бизнес Обнаженная Лобода взволновала подписчиков Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

Общество WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

Политика Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.

Экономика Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.

Шоу-бизнес Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.

Политика Путин поддержал выдачу россиянам генетических паспортов К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Они призваны защитить граждан России от биологических и химических угроз.

Наука Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров "Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.

Происшествия Новозеландский военный атташе подозревается в подглядывании в туалетах В окружном суде американского города Окленда идет суд над бывшим военным атташе Новой Зеландии Альфредом Китингом.

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Здоровье Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).

Происшествия Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.

Политика Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.