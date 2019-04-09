Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрдГазета.Ru 08:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus. Об этом американский лидер написал в твиттере.
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Всемирная торговая организация обнаружила, что субсидирование Европейским союзом компании Airbus неблагоприятно повлияло на Соединённые Штаты, которые теперь установят тарифы на товары из ЕС на $11 млрд. ЕС уже много лет пользуется преимуществами торговли с США. Скоро этому придёт конец.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 08:05
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