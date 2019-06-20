Политика
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на следующей неделе в Японии.Царьград03:20
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Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
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У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков
США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Экономика
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