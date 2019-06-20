Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Политика Жириновский в знак протеста ушел с заседания Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы 19 июня после того, как депутаты большинством голосов отклонили законопроект его фракции об упрощенном порядке получения гражданства РФ для детей этнических русских.

Наука Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.

Политика Путин назвал волнующие россиян вопросы Президент России Владимир Путин в ходе работы с массивом вопросов граждан, подготовленных для прямой линии, выяснил, какие темы больше всего их волнуют.

Авто Maserati показала рендеры Quattroporte L’Ultimo Concept Представлены рендеры концептуальной версии роскошного электрического Maserati Quattroporte, получившие название L’Ultimo (The Last One).

Армия и оружие Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.

Здоровье Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы Инициативная группа местных жителей обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года.

Общество Экстренное предупреждение по жаре объявлено на Кубани На Черноморском побережье, исключая Сочи, в дневные часы ожидается сильная жара.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия В аэропорту Шереметьево умер пассажир В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Политика На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.

Политика У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Экономика «ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.