Политика

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
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Как сообщает Reuters
, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на следующей неделе в Японии.
Царьград03:20

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Дональд Трамп подтвердил намерения встретиться с главами России и КНР на полях саммита G20

Эхо Москвы05:30

Пушков усомнился в обещании Трампа наладить отношения с Россией

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Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20

Коммерсантъвчера в 22:28

Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

РБКвчера в 23:11

Трамп заявил о встрече с Путиным на саммите G20

Газета.Ru02:41

Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

ТАССвчера в 22:15

Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20

РИА Новостивчера в 22:06
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Политика

Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
Обновлено в 06:16
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Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
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Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году

Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Культура

Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Спорт

Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину

Обновлено в 05:50
Происшествия

Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, обвиняемого в пытках задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Обновлено в 07:05
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах

Сборы последнего составили 2,788 млрд долларов. Сборы «Финала» — 2,743 млрд долларов, сообщает Comic Book.
Обновлено в 05:34
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол

«Тамбов» забил семь безответных мячей команде «Барановичи»

«Тамбов» в товарищеском матче разгромил белорусскую команду «Барановичи».
Обновлено в 06:24
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Владимир и Алевтина Кореневы рассказали, что сделало их счастливыми

Обновлено в 05:05
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
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Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Футбол

Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена

География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
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В Петербурге на учениях была замечена редкая версия броневика «Водник»

В Петербурге прошли тактически специальные учения, в них была замечена редкая версия броневика «Водник».
Обновлено вчера в 08:00
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Путин пожаловался на острова из мусора в Тихом океане

Президент России Владимир Путин заявил, что в Тихом океане образовались целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну.
Обновлено в 06:51
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
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