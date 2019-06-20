Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Политика Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.

Здоровье Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Происшествия В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Культура Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Происшествия Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, обвиняемого в пытках задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Кино «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах Сборы последнего составили 2,788 млрд долларов. Сборы «Финала» — 2,743 млрд долларов, сообщает Comic Book.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Экономика Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.

Политика Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.

Футбол Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.

Политика Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Авто В Петербурге на учениях была замечена редкая версия броневика «Водник» В Петербурге прошли тактически специальные учения, в них была замечена редкая версия броневика «Водник».

Политика Путин пожаловался на острова из мусора в Тихом океане Президент России Владимир Путин заявил, что в Тихом океане образовались целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну.