Политика
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на следующей неделе в Японии.Царьград03:20
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Политика
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Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
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Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
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Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
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Обновлено в 03:50
Спорт
Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину
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Происшествия
Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного
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«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
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«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах
Сборы последнего составили 2,788 млрд долларов. Сборы «Финала» — 2,743 млрд долларов, сообщает Comic Book.
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Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол
«Тамбов» забил семь безответных мячей команде «Барановичи»
«Тамбов» в товарищеском матче разгромил белорусскую команду «Барановичи».
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Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
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Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
Обновлено в 06:45
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
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Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
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Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
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Обновлено вчера в 12:03
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Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена
География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
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В Петербурге на учениях была замечена редкая версия броневика «Водник»
В Петербурге прошли тактически специальные учения, в них была замечена редкая версия броневика «Водник».
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин пожаловался на острова из мусора в Тихом океане
Президент России Владимир Путин заявил, что в Тихом океане образовались целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну.
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Экономика
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Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
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