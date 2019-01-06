Армия и оружие
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости". Уточняется, что Аль-Бадави был одним из самых разыскиваемых членов "Аль-Каиды" (запрещена в России).
Газета.Ru11:29
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