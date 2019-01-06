Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости". Уточняется, что Аль-Бадави был одним из самых разыскиваемых членов "Аль-Каиды" (запрещена в России).

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Армия и оружие Армия и оружие Болтон назвал гибким график вывода американских войск из Сирии График вывода войск США из Сирии является гибким и зависит от полной ликвидации ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) на территории страны и безопасности курдов, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал» «В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых появится военный городок Северного флота В посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в этом году появится военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.

Армия и оружие Армия и оружие Ситуация на Донбассе: ВСУ ведут диверсионную войну и несут потери

Армия и оружие Армия и оружие Китай заявил о начале экспорта боевой лазерной установки

Армия и оружие Армия и оружие Российские ракетчики в этом году получат более 40 новых РСЗО и гаубиц Более 40 реактивных систем залпового огня «Торнадо» и гаубиц «Мста-СМ» поступит в этом году на вооружение армии России.

Армия и оружие Армия и оружие В Йемене возобновились столкновения в порту Ходейда В йеменском порту Ходейда возобновились боевые действия между повстанцами-хуситами и бойцами правительственных формирований.

Армия и оружие Армия и оружие Концепцию ПАК ДП разработают за два года Создание концепции перспективного истребителя-перехватчика ПАК ДП займет около двух лет.

Армия и оружие Армия и оружие Террористы в Тунисе угрожают безопасности туристов Как сообщает министерство внутренних дел Туниса, два радикала вели перестрелку с силовиками, а когда оказались в окружении, совершили самоподрыв.

Армия и оружие Армия и оружие «Абрамс» и «Челленджер-2» вызвали на бой «Армату» Автор, рассматривая три главных для основных боевых танков (ОБТ) характеристики российского Т-14 – защищенность, огневую мощь и ходовые качества, - примеряет достижения российских конструкторов на «Абрамс» и «Челленджер-2».

Армия и оружие Армия и оружие Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому Сирия: война всех против всех Жертвами гражданских войн в странах Ближнего Востока в 2018 году стали по меньшей мере 25 тысяч человек, из которых более 20 тысяч погибли в Сирии.