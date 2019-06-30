Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух КорейТАСС 00:19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

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