Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух КорейТАСС 00:19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
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