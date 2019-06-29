Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух КорейГазета.Ru 01:42

Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
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Трамп осмотрел позиции КНДР на межкорейской границе

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Трамп посмотрел на Северную Корею с высоты

Газета.Ru02:18

Президент Южной Кореи подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Трамп прилетел в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном

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Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове

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Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР

RT на русском01:53

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей

ТАСС01:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Экономика

Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов

В 2017 г. суммарно на дивиденды компания направила 2,311 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г. Сегодня, 28 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров компании.
Обновлено 28 июня в 08:32
Происшествия

В Кемерове мужчину ударили ножом за замечание соседу

В Кемерове мужчину ударили ножом за то, что он сделал замечание. Инцидент произошёл на улице Свободы.
Обновлено в 01:02
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Футбол

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
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Армия и оружие

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

Тауэрский мост отмечает 125-летие

Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город

Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено 28 июня в 10:25
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO

Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области

Обновлено вчера в 15:12
Общество

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения

Заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.
Обновлено в 02:26
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено вчера в 00:02
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Космос

В РАН назвали ожидаемую дату запуска космической обсерватории «Спектр-М»

Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.
Обновлено в 01:59
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
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Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружено тело 17-летнего подростка

Накануне, 28-06-2019, в утреннее время в частном жилище в Наро-Фоминске Московской области обнаружено тело 17-летнего юноши.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
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