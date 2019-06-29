Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух КорейГазета.Ru 01:42

Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

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