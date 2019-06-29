Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru вчера в 22:09

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.

Футбол Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения «Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.

Здоровье Естественная убыль населения в Оренбуржье подобралась к отметке в три тысячи человек Естественная убыль населения отмечена в 39 районах и городских округах, прирост - всего в трех.

Шоу-бизнес Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Экономика Минтруд увеличит пенсии всем россиянам В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.

Происшествия Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Общество В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет В Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Происшествия Река Кан в Красноярском крае вышла из берегов Как сообщают ТАСС со ссылкой на городское управление ГО и ЧС, уровень воды в реке составляет 425 см (при этом критическая отметка уровня воды – 420 см). Вода продолжает подниматься.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Происшествия В Канаде разбился самодельный вертолет В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.

Футбол Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Общество В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.