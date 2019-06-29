Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru 22:09

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.
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с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало
 короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.
РБК21:26

Подробнее о событии

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