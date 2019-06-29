Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru 22:09

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.

Происшествия Паводок подтопил дома более 10 тыс. жителей Иркутской области Критический уровень воды в Ие в Тулуне - 700 см. Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Футбол Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.

Наука Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.

Общество В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Общество Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.

Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Авто УАЗ показал забытую версию популярной «Буханки» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.

Политика «Северный поток-2» решили пустить в обход Дании Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.

Политика Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.

Армия и оружие В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.

Происшествия Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Энергетика Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Авто В России растут продажи премиальных автомобилей За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.

Политика Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.