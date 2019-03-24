Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над ГоланамиГазета.Ru 10:54

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила.

Общество Микроавтобус выбросило на берег Японского моря На берег острова Попова вблизи Владивостока выбросило утонувший микроавтобус, сообщает DEITA.

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